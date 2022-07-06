NASA потеряло связь с мини-спутником, направляющимся к Луне

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA потеряли связь с направляющимся к Луне мини-спутником CAPSTONE.

Об этом сообщает Engadget.

Представитель NASA сообщил, что команда американского ведомства располагает достоверной информацией о траектории CAPSTONE, и в настоящее время специалисты пытаются возобновить контакт с мини-спутником.

Представитель Управления добавил, что при необходимости миссия будет иметь достаточно топлива, чтобы задержать на несколько дней начальный маневр коррекции траектории после отсоединения от ускорителя.

Отметим также, что CAPSTONE провел шесть дней, наращивая скорость на орбите на ракетном ускорителе Rocket Lab Electron, и в понедельник наконец-то отправился в направлении Луны.

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