На планетах вне Солнечной системы может существовать жизнь

Ученые считают, что на других планетах нашей системы могут быть условия, необходимые для поддержания жизни.

Ученые из Швейцарии заявили, что термин «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. В новом исследовании говорится, что на каменистых экзопланетах, похожих на Землю, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности. Все это может быть признаком того, что на таких планетах может существовать жизнь в течении миллиардов лет, но просто она, вероятно, другая.

Об этом сообщает Forbes.

«Экзопланеты — планеты, находящиеся, за пределами Солнечной системы. Сейчас принято считать, что для того, чтобы на планете была жизнь, там должна быть жидкая вода, являющаяся важным компонентом для появления жизни здесь, на нашей планете. Также на потенциально обитаемой планете должна быть атмосфера из кислорода и азота. Новое исследование показало, что следует изменить подход к определению потенциально обитаемых планет», — заявил Марит Мол Лус из Цюрихского университета.

По словам исследователей, если на планете есть первоначальная атмосфера из водорода и гелия, как была на ранних этапах развития Земли, то такие планеты могут быть обитаемыми в течение миллиардов лет. Астрономы считают, что на больших каменистых планетах, похожих на нашу планету и вращающихся на достаточном расстоянии от своей звезды, чтобы там были благоприятные для жизни условия, может сохраниться первоначальная атмосфера, в которой преобладают водорода и гелия. Ученые также отметили, что на таких экзопланетах жизнь могла адаптироваться к таким условиям.

По словам Мол Луса, на Земле можно обнаружить микроорганизмы в самых разных экстремальных условиях, поэтому они могут выживать в негостеприимной среде.

Он добавил, что на нашей планете первоначальная атмосфера состояла из газообразного водорода и гелия, но затем они улетучились и их заменили более тяжелые кислород и азот.

Мол лус считает, что ученые должны быть готовы к тому, что может быть обнаружена жизнь на таких планетах, но она просто другая и развивалась в иных условиях, отличных от земных.

Жизнь на Марсе: ученые выявили форму жизни, устойчивую к условиям планеты. Из выживших в экстремальных марсианских условиях бактерий можно изготавливать биомаркеры или защитное покрытие для объектов в космосе.

Ранее Курсор писал, что ученые показали видео с удивительной парой галактик Мыши. Астрономы считают Мышек архетипичным представителем проградного слияния галактик. Примечательно, что у них одинаковое направление движения и вращения.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что комета вдвое больше Эвереста пролетит мимо Земли в следующем месяце. Массивная комета, вдвое превышающая размер горы Эверест, летит внутрь Солнечной системы, направляясь мимо Земли, и будет видна в небе.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной. Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему.