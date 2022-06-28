Астрономы показали, как выглядит сердце нашей галактики

Млечный Путь имеет довольно большую массу и высокую светимость. Большинство звёзд в Галактике сосредоточены в галактическом диске со спиральными рукавами.

Космический телескоп Hubble сделал удивительное фото центра нашей галактики Млечный Путь.

В центре находятся как молодые, так и старые звезды, двигающиеся с разной скоростью. Изучение их поможет ученым больше узнать о формировании галактики.

Примечательно, что в скором времени к телескопу Hubble присоединится телескоп Джемс Уэбб. А вот ознакомиться с невероятно красивім фото можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция Курсора сообщала, что астрономы показали самый детальный снимок космической Крабовидной туманности. Ученые показали детализированный снимок Крабовидной туманности. Туманность выступает в качестве источника излучения для изучения небесных тел, которые заслоняют ее.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые обеспокоены непредсказуемым поведением Солнца. С начала текущего года на Солнце постоянно возникают новые вспышки. На Солнце фиксировали много мощных вспышек, но нынешняя активность звезды намного выше, чем прогнозировали эксперты.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему звезды мерцают. Ученый объяснил, что прежде чем звездный свет достигнет наших глаз, он должен пройти через атмосферу Земли. Там свет сталкивается с различными слоями вибрирующего воздуха.