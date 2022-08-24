NASA впервые записала звук, который издает черная дыра

Американское космическое агентство NASA записало звуковые волны, проходящие через газ и плазму в центре скопления галактик Персей.

Эта черная дыра располагается в 250 миллионах световых лет от Земли. Сперва записанные данные были светом на разных частотах, а не звуковыми волнами.

Об этом сообщили в Twitter.

«Ложное представление о том, что в космосе нет звука, происходит от того, что большая часть пространства – это вакуум, не обеспечивающий распространение звуковых волн. В скоплении галактик так много газа, что мы уловили настоящий звук. Здесь его усилили и смешали с другими данными, чтобы услышать черную дыру», – утверждают ученые.

Исследователи еще в 2003 году обнаружили акустические сигналы этой черной дыры, но все это время человеческое ухо не было способно их услышать. Однако, в NASA провели уникальное ультразвуковое исследование и изменили прежний подход – они повысили частоту звуком в квадриллионы раз (одна тысяча триллионов).

«В этом новом озвучении Персея звуковые волны, ранее идентифицировавшие астрономы, изъяли и впервые сделали слышными «, – поделились в американском космическом агентстве.

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