Назван простой способ ускорить работу смартфона

Одной из наиболее частых причин медленной работы мобильного устройства является заполненная память. В этом случае желательно провести в гаджете так называемую генеральную уборку.
Об этом пишет портал iTechUA.
Речь идет об удалении лишних файлов и программ. Если все сделать правильно, смартфон перестанет тормозить и нагреваться.
Если появится сообщение о том, что в памяти устройства недостаточно места, удивляться замедленной работе и нагреву гаджета не нужно. Следует срочно удалить неиспользуемые программы. К примеру, игры, которые пользователь давно не включал.
Также желательно избавиться от «тяжелых» файлов. Если на мобильном устройстве записано много видео с высоким разрешением, которые человек не смотрит, то лучше их удалить.
То же желательно сделать и с лишними фотографиями. При этом следует убедиться, что ненужные фото полностью удалены с устройства, а не просто отправлены в корзину.
Убрать желательно и временные файлы, которые смартфон сохранил для ускорения работы тех или иных программ. Для этого нужно зайти в настойки, раздел «Приложения». В каждой из программ следует выбрать “Память” – “Очистить кэш”.
Как сообщал Курсор, смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.
Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.
До этого Курсор писал о том, что большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.
Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.