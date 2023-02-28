Назван простой способ ускорить работу смартфона

Если все сделать правильно, смартфон перестанет тормозить и нагреваться.

Одной из наиболее частых причин медленной работы мобильного устройства является заполненная память. В этом случае желательно провести в гаджете так называемую генеральную уборку.

Об этом пишет портал iTechUA.

Речь идет об удалении лишних файлов и программ. Если все сделать правильно, смартфон перестанет тормозить и нагреваться.

Если появится сообщение о том, что в памяти устройства недостаточно места, удивляться замедленной работе и нагреву гаджета не нужно. Следует срочно удалить неиспользуемые программы. К примеру, игры, которые пользователь давно не включал.

Также желательно избавиться от «тяжелых» файлов. Если на мобильном устройстве записано много видео с высоким разрешением, которые человек не смотрит, то лучше их удалить.

То же желательно сделать и с лишними фотографиями. При этом следует убедиться, что ненужные фото полностью удалены с устройства, а не просто отправлены в корзину.

Убрать желательно и временные файлы, которые смартфон сохранил для ускорения работы тех или иных программ. Для этого нужно зайти в настойки, раздел «Приложения». В каждой из программ следует выбрать “Память” – “Очистить кэш”.

Как сообщал Курсор, смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.

Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.

До этого Курсор писал о том, что большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.