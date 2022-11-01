Названы основные причины «самовольного» выключения смартфона

Если заряженный телефон внезапно отключается, это может привести к серьезным проблемам.

Внезапное выключение и перезагрузка смартфона чаще всего происходит из-за сбоев либо неправильной установки программ, неисправности аккумулятора или механического повреждения устройства.

Как пишет издание iTechUA, в первом случае есть шанс решить проблему самостоятельно.

«Прежде всего, перезагрузите телефон. Если нормальная работа устройства не возобновилась, можно попытаться произвести так называемый «хард ресет» – перезагрузку из системы восстановления операционной системы «recovery», но нужно учитывать, что все данные пользователя удаляются», — говорится в материале.

Издание информирует, что если и после этого проблема осталась, придется переустанавливать операционную систему.

«Если дело в неисправности батареи или механическом повреждении устройства, без посещения сервисного центра не обойтись», — говорится в материале.

Ранее Курсор сообщал о том, почему смартфон может отключиться при 50 процентах зарядки. Эксперты говорят, что самопроизвольное отключение заряженного устройства не сулит ничего хорошего, это указывает на неисправность батареи. И в этом случае, скорее всего, ее нужно будет заменить на новую.

Срок службы аккумулятора, как правило, составляет не более 3 лет, но на практике батарея становится непригодность намного раньше, особенно, если пользоваться гаджетом активно.

Если заменить батарею нет возможности, тогда стоит попробовать оптимизировать энергопотребление, например, смените тему экрана со светлой на темную, отключите анимацию и прочие не нужные вам функции.

Также можно выгрузить из памяти телефона ненужные приложения и отключить постоянное сканирование беспроводных сетей.

Курсор писал ранее, что около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня. Так, аналитическая компания pСloud опубликовала список приложений, беспощадно «сжирающих» заряд телефона.