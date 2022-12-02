Названы технологии, устаревшие после появления смартфонов

Новые технологии повлияли на жизнь людей, заменив нам многие привычные гаджеты.

Из-за появления смартфонов многие технологии перестали быть актуальными либо же просто устарели.

Об этом говорится в материале издания SlashGear.

Журналисты СМИ перечислили технологии и устройства, устаревшие вследствие появления новых гаджетов. Так, современные телефоны повлияли на жизнь людей, заменив многие привычные устройства.

«Красота и гениальность смартфона — в его универсальности», — говорят специалисты.

Отмечается, что из-за появления смартфонов практически вышли из употребления стационарные проводные телефоны, рации и FM-радио.

Среди прочего журналисты перечислили карманные компьютеры (КПК), которые требовались для появления смартфонов в начале 2000-х годов.

«Самая знаковая особенность КПК — стилус — была заменена старейшим устройством в истории: человеческим пальцем», — говорят эксперты.

Кроме того, люди практически перестали использовать MP3-плееры, GPS-навигаторы, покупать CD-диски и портативные фотокамеры.

Специалисты также отметили, что большое количество пользователей отказалось от традиционных будильников и калькуляторов.

«Даже если у вас есть калькулятор где-то в ящике стола, зачем его доставать, когда у каждого есть карманный калькулятор в виде смартфона?» – говорится в материале.

Как сообщал Курсор, названы простые способы ускорения работы смартфона. Со временем телефоны не способны работать даже сутки без подзарядки. Эксперты рассказали, как продлить автономность устройств на базе Android.

До этого Курсор информировал о том, что около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня.