Названы топ-10 африканских стран со скоростным интернетом

Пока стандарт 5G еще не стал господствующим на африканском рынке, технологии широкополосной сотовой связи четвёртого поколения продолжают сохранять свою актуальность.

Телекоммуникационная отрасль Африки переживает в определенном смысле настоящую революцию. Растет интерес к услугам в стандарте 5G из-за скорости работы интернета, который он обещает.

Об этом говорится в материале портала Mediasat.

Но пока стандарт 5G еще не стал господствующим на африканском рынке, технологии широкополосной сотовой связи четвёртого поколения продолжают сохранять свою актуальность. Однако все зависит от того, насколько хорошо они развиты в конкретной стране.

Агентство Ookla Insights, изучающее состояние сетей и общую ситуацию с подключением к всемирной паутине, недавно обнародовало результаты проведенного исследования. В нем содержится информация о том, в какой из стран Африки, к югу от Сахары, зафиксированы лучшие показатели скорости интернета во II квартале 2022 года, а также какие сети в этих странах показали лучшие результаты.

В центре внимания авторов исследования, результаты которого приводит издание Business Insider Africa, оказалось несколько наиболее известных провайдеров, работающих в Африке: MTN, Vodacom, Orange, Airtel и Safaricom.

Ниже приведены десять стран Африки, расположенных к югу от Сахары, в которых были зафиксированы самые высокие показатели скорости интернета по итогам второго квартала 2022 года. Список составлен в порядке перехода от самого высокого к самому низкому.

Южно-Африканская Республика

Кения

Ботсвана

Уганда

Нигерия

Демократическая Республика Конго

Гвинея

Руанда

Кот-д’Ивуар

Танзания

Согласно информации, изложенной в отчете, средняя скорость загрузки данных в этих регионах колебалась в промежутке от 2.89 Мбит/сек до 65.95 Мбит/сек. В то время как средняя скорость передачи данных была зафиксирована в пределах от 1.55 Мбит/сек до 14.84 Мбит/сек.

Как сообщал Курсор, названы самые простые способы повышения скорости интернета.

Также Курсор писал о том, как повысить качество интернета в своей квартире.