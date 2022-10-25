Новый чип побил мировой рекорд скорости передачи данных — ученые

В очередной раз побит рекорд скорости передачи данных с использованием одного источника света и оптического чипа. Инженеры передавали данные с невероятной скоростью 1,84 петабита в секунду (Пбит/с), что почти вдвое превышает глобальный интернет-трафик в секунду.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Photonics.

Трудно переоценить, насколько на самом деле быстры 1,84 Пбит/с. Ваш домашний интернет, вероятно, получает несколько сотен мегабит в секунду, или, если вам действительно повезет, у вас может быть 1-гигабитное или даже 10-гигабитное соединение, но 1 петабит — это миллион гигабит. Это более чем в 20 раз быстрее, чем ESnet6, предстоящее обновление научной сети, используемой такими организациями, как НАСА.

Еще более впечатляющим является тот факт, что этот новый рекорд скорости был установлен с использованием одного источника света и одного оптического чипа. Инфракрасный лазер направляется на микросхему, называемую частотной гребенкой, которая разделяет свет на сотни различных частот или цветов. Затем данные могут быть закодированы в свет путем модуляции амплитуды, фазы и поляризации каждой из этих частот, прежде чем объединять их в один луч и передавать его по оптоволокну.

В экспериментах исследователи из Датского технического университета (DTU) и Технологического университета Чалмерса использовали установку для передачи данных со скоростью 1,84 Пбит/с, закодированных в 223 каналах длин волн, по оптическому волокну длиной 7,9 км, который содержал 37 отдельных ядер. Для справки, глобальная пропускная способность интернета оценивается всего лишь в 1 Пбит/с, а это означает, что эта система потенциально может обрабатывать все это одновременно с большим количеством возможностей для роста.

Эта скорость передачи данных значительно превышает предыдущий рекорд в 1,02 Пбит/с, который был установлен только в мае 2022 года. Предыдущая конструкция оптического чипа, аналогичная той, что использовалась в новом исследовании, в середине 2020 года обеспечивала пропускную способность 44 терабит в секунду .

По словам создавшей его команды, новый чип еще далек от того, чтобы бить рекорды. Используя вычислительную модель для масштабирования потенциала передачи данных в системе, исследователи утверждают, что в конечном итоге она может достичь невероятных скоростей до 100 Пбит/с.

«Причина этого в том, что наше решение является масштабируемым — как с точки зрения создания множества частот, так и с точки зрения разделения частотной гребенки на множество пространственных копий с последующим их оптическим усилением и использованием их в качестве параллельных источников, с помощью которых мы можем передавать данные. Хотя копии гребенки должны быть усилены, мы не теряем качества гребенки, которые мы используем для спектрально эффективной передачи данных», — сказал профессор Лейф Катсуо Оксенлеве, ведущий автор исследования.

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