Ученые рассказали, может ли мощная солнечная буря уничтожить Интернет

Известно, что космическая погода вызывает перебои в подаче электроэнергии и нарушает работу спутников. Но может ли солнечная буря вывести из строя интернет в реальной жизни? И если да, то насколько вероятно, что это произойдет?

«Да, это может произойти, но для этого потребуется гигантская солнечная буря. Для этого вам действительно понадобится какое-то масштабное мероприятие, что не невозможно. Но я думаю, что выход из строя электросетей более вероятен. На самом деле это явление уже имело место в небольших масштабах», — сказал Live Science Мэтью Оуэнс, физик-солнечник из Университета Рединга в Великобритании.

Солнечные бури, также известные как космическая погода, возникают, когда Солнце испускает интенсивный всплеск электромагнитного излучения. Это возмущение испускает волны энергии, которые распространяются наружу, воздействуя на другие тела в Солнечной системе, включая Землю. Когда электромагнитные волны взаимодействуют с собственным магнитным полем Земли, они имеют несколько эффектов.

Во-первых, они заставляют электрические токи течь в верхних слоях атмосферы Земли, нагревая воздух «точно так же, как работает ваше электрическое одеяло. Эти геомагнитные бури могут создавать красивые полярные сияния над полярными регионами, но они также могут нарушать радиосигналы и GPS. Более того, по мере того, как атмосфера нагревается, она раздувается, как зефир, добавляя дополнительное сопротивление спутникам на низкой околоземной орбите и сбивая с курса более мелкие фрагменты космического мусора.

Другое влияние космической погоды более земное. По мере того, как мощные электрические токи текут через верхние слои атмосферы нашей планеты, они индуцируют мощные токи, протекающие и через земную кору. Это может мешать электрическим проводникам, расположенным поверх коры, таким как электросети — сеть линий электропередачи, по которым электричество переносится от электростанций к домам и зданиям. В результате возникают локальные перебои в подаче электроэнергии, которые трудно исправить. По данным НАСА, одно из таких событий произошло в Квебеке 13 марта 1989 года, что привело к отключению электроэнергии на 12 часов. Совсем недавно солнечная вспышка вывела из строя 40 спутников Starlink.

К счастью, отключения нескольких спутников Starlink недостаточно, чтобы испортить глобальный доступ в Интернет. Чтобы полностью отключить Интернет, солнечная буря должна помешать сверхдлинным оптоволоконным кабелям, которые тянутся под океанами и соединяют континенты. Каждые от 50 до 145 км эти кабели оснащаются ретрансляторами, которые помогают усиливать их сигнал по мере его прохождения. В то время как сами кабели не уязвимы для геомагнитных бурь, ретрансляторы уязвимы. И если один ретранслятор выйдет из строя, этого может быть достаточно, чтобы отключить весь кабель, а если достаточное количество кабелей выйдет из строя, это может вызвать « интернет-апокалипсис».

Глобальное отключение интернета могло бы иметь потенциально катастрофические последствия — оно разрушило бы все, от цепочки поставок до медицинской системы, фондового рынка и основных возможностей отдельных людей работать и общаться.

Есть несколько способов защитить Интернет от следующего мега-солнечного шторма. Во-первых, защитить электрические сети, спутники и подводные кабели от перегрузки из-за притока тока, включая отказоустойчивые устройства для стратегического отключения сетей во время солнечной бури. Второй, менее затратный способ — разработать более совершенный метод прогнозирования солнечных бурь в долгосрочной перспективе.

По словам Оуэнса, солнечные бури, как известно, сложно предсказать, потому что, хотя космическая погода существует уже тысячи лет, технология, на которую она влияет, существует всего несколько десятилетий.

Современные технологии могут предсказывать солнечные бури за два дня до того, как они обрушатся на Землю, основываясь на активности солнечных пятен, черных пятен на поверхности Солнца, которые указывают на области с высокой активностью плазмы. Но ученые не могут отслеживать солнечные бури так, как они следят за ураганами.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе все гаджеты будут иметь единый стандарт зарядных устройств. В ЕС приняли закон, согласно которому с осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер.

Напомним, что эксперты поделились полезными советами, которые помогут сократить время нахождения телефона на зарядке, если требуется сделать это максимально быстро.