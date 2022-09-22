Печать будущего: новая фабричная технология меняет тяжелую промышленность США

Компания VulcanForms разработала гигантские машины, штампующие металлические детали в этом заводском цехе. Новая технология не стучит и не издает никакого другого шума, который обычно слышно на тяжелом производстве.

Сотрудники Массачусетского технологического института провели необходимые исследования. Они создали разработку, которая дает представление о том, как администрация Джо Байдена хотела бы изменить промышленную экономику США.

Об этом 22 сентября сообщает Reuters.

VulcanForms создает металлические детали, накладывая и сплавляя материалы по частям, а не вырезая их из блоков металла или штампуя их в литейных цехах. Каждая из 10 машин, установленных на заводе VulcanForms, направляет 150 отдельных лазерных лучей в герметичную коробку, где механический портал перемещается вперед и назад с высокой скоростью, укладывая слои не толще человеческого волоса при формировании деталей. Фабрика производит все, начиная от медицинских имплантатов и глушителей для оружия и заканчивая пресс-формами для шин и компьютерными охлаждающими устройствами. VulcanForms поставляет детали для дюжины оборонных программ, в том числе для истребителя F3 Joint Strike Fighter.

VulcanForms уникальна среди компаний, занимающихся 3D-печатью. Собственные запатентованные машины, которые не будет продавать другим производителям, организация использует для изготовления деталей для своих клиентов. В будущем тяжелая промышленность США также может на них перейти.

Волна правительственных инициатив, в том числе миллиарды, выделенные на заводы по производству полупроводников и другие передовые технологии, повысили статус фабричного сектора так, как мало кто считал возможным еще недавно. Некоторые эксперты предполагают, что Соединенные Штаты готовы к возрождению производства, чему способствует то, что де-факто становится промышленной политикой, подходом к экономическому развитию, широко используемым во многих частях мира.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые узнали о том, что побочные продукты производства напитков можно утилизировать и превратить в биотопливо и промышленный химический синтез.