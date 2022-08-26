Главная цель для исследований: обнаружена планета, покрытая океаном

Астрономы обнаружили планету, которая может стать главной целью для будущих исследований с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Ее назвали TOI-1452 b, и она может быть полностью покрыта водой.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Ученые выяснили, что новая экзопланета в несколько раз тяжелее нашей Земли и она расположена от нее на расстоянии примерно 100 световых лет. TOI-1452 b находится в созвездии Дракона и является одним из лучших кандидатов на роль планеты-океана, из тех, которые ранее были обнаружены астрономами.

Эксперты говорят, что она скалистая, как и Земля, но вместо того, чтобы вода составляла 1% от массы Земли, на TOI-1452 b она может составлять до 30%.

К слову, первую экзопланету (планета, которая находится за пределами Солнечной системы) обнаружили в 1992 году. И с тех пор астрономы начали открывать такие небесные тела весьма активно. По состоянию на март 2022 года подтверждено более 5000 экзопланет.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Швейцарии заявили, что термин «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. В новом исследовании говорится, что на каменистых экзопланетах, похожих на Землю, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности. Все это может быть признаком того, что на таких планетах может существовать жизнь в течении миллиардов лет, но просто она, вероятно, другая.