Впервые в истории: ученые вырастили эмбрион с бьющимся сердцем

Ученые из Кембриджского университета впервые смогли вырасти эмбрионы из стволовых клеток мышей, у которых появился мозг, бьющееся сердце и даже части других органов.

Эксперименты продолжались на протяжении 10 лет. Исследователи работали с несколькими видами стволовых клеток: трофобласта, iXEN и эмбриональными стволовыми. За 8,5 дней у эмбриона сформировалось сокращающееся сердце, передняя и средняя части мозга, а также желточный мешок.

Об этом сообщает Nature.

Известно, что после оплодотворения происходит развитие трех типов стволовых клеток. Одни из них впоследствии превращаются в ткани организма, а остальные – помогают эмбриону развиваться (формируют плаценту и желточный мешок, что обеспечивает поступление питательных веществ). Биологи объединили в правильных пропорциях и питательной среде все три типа стволовых клеток. Больше всего авторы гордятся почти полноценным формированием эмбрионального мозга.

В процесс выращивания эмбриона исследователи деактивировали ген, отвечающий за развитие нервной трубки. Интересно, что синтетические эмбрионы сталкивались с развитием таких же дефектов, как животные с соответствующей мутацией. По словам исследователей, это является доказательством того, что выращенные эмбрионы аналогичны эмбрионам, которые получаются из оплодотворенных половых клеток.

Далее ученые хотят для проведения экспериментов на более поздних стадиях попробовать вырастить из стволовых клеток человека синтетические эмбрионы. По их мнению , для успешного развития человеческого эмбриона нужно правильно взаимодействовать между его тканями, а также тканями, соединяющими его и маму. Результаты этих экспериментов могут помочь в изучении ключевых механизмов развития органов человека.

Среди подобных открытый вспомним о том, что исследователи научились выращивать вторую печень.

Также «Курсор» сообщал о том, как сладкая газированная вода повлияла на мозг животных, употреблявших ее на протяжении двух месяцев.