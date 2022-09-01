В Китае искусственный интеллект стал генеральным директором компании

Китайская компания NetDragon Websoft решила назначить на должность генерального директора виртуального человекоподобного робота основе искусственного интеллекта, который называется Тан Юй. Подобное произошло впервые в истории.

В роли генерального директор робот будет возглавлять «организационный отдел и эффективность» компании, занимающейся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр. Это сделает его первым в мире роботом на руководящей должности.

Об этом сообщает Metro.

В частности, Тан Юй будет наблюдать за операциями в популярной китайской игровой и метавселенной компании.

«Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и наше назначение Тан Юй свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, наконец, стимулировать наш будущий стратегический рост», – рассказал руководитель NetDragon Децзян Лю.

Робот призван повысить качество рабочих задач и скорость их выполнения. Также его будут использовать для концентрации информации в режиме реального времени и как аналитический инструмент. В компании надеются, что Тан Юй поможет принимать рациональные решения в повседневных задачах и обеспечит более эффективную систему управления рисками.

Кроме этого, робот должен играть решающую роль в развитии талантов и обеспечивать всех работников справедливым и эффективным рабочим местом. В будущем компания намерена расширить алгоритмы, лежащие в основе Тан Юй. В NetDragon Websoft полагает, что это поможет создать открытую, интерактивную и прозрачную модель управления, для чего там постепенно переходят к работе на основе метавселенной.

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