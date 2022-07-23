В россии рассчитывают стать конкурентами Android

В Google приняли решение о том, что компания не будет лицензировать российские Android, поэтому россия* придумала свой выход из ситуации.

В россии решили разработать собственную операционную систему для смартфонов и планшетов. «Конкурента» ОС Android будет создавать компания экс-советника дмитрия медведева. Презентация оС должна состояться уже этим летом, сообщают российские СМИ.

Согласно данным, в реестре российского софта находится лишь одна ОС для мобильных устройств — «Аврора». Эта ОС — доработанная версия финской Sailfish OS.

Кроме этого, о выпуске своей собственной мобильной ОС заявила и известная компания «Лаборатория Касперского», которая попала под расследование в США.

После введения санкция против россии из-за развязанной войны в Украине, запас смартфонов и импортной электроники в магазинах рф заканчивается. Также в россии популярность набирают фичерфонов – кнопочные телефоны с минимумом функций.

С февраля ряд компания приостановили какие-либо поставки своей продукции в россию. Кроме этого, такие китайские гиганты Lenovo и Xiaomi начинают медленно уходить с российского рынка.

Ранее Курсор писал, что в ДНР и ЛНР запретили Google. В так называемой ДНР заблокировали доступ к Google. По словам представителей оккупационных властей, отмену блокировки популярной поисковой системы следует ожидать только тогда, когда владельцы начнут их уважать.

в Facebook появились новые удобные функции. Основатель Facebook Марк Цукерберг представил новые функции, благодаря которым пользователям легче контролировать контент, который они просматривают в социальной сети.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!