Сам кормит рыб: китайская компания представила «умный» аквариум

Стоит такой аквариум недорого, а рыбки будут счастливы.

Китайская корпорация Xiaomi представила «умный» аквариум, который синхронизируется с фирменным приложением Mi Home и позволяет кормить рыбок удаленно.

Об этом пишет Ithome.

Называется гаджет Mijia Smart Fish Tank. С его помощью можно настроить количество корма для обитателей аквариума и график его выпуска, а также в нем есть самоочищающийся насос с функцией предотвращения засоров и пятиступенчатая система фильтрации, которая позволяет менять воду раз в полгода.

Также разработчики добавили в него LED- и RGB-подсветки, которые также можно регулировать с помощью специального приложения. Стоит «умный» аквариум около 51 доллара, приобрести его можно на сайте Mijia.

«Курсор» писал ранее, что компания Xiaomi выпустила рюкзак, сзади которого встроен вентилятор, охлаждающий спину. Такая конструкция будет очень полезна в условиях жаркого лета.

Еще мы писали, что американские исследователи представили «умный» пластырь, который с помощью электростимуляции способствует быстрому заживлению ран.

Напомним, что после длительного периода задержек, похоже, что первые «умные» пистолеты поступят в продажу в США уже в этом году, согласно документам двух производителей, которые запустят выпуск своего передового оружия.