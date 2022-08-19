Самая ожидаемая презентация: в сеть слили дату анонса iPhone 14

Согласно слитой в сеть информации, Apple не будет переносить сроки представления фанатам iPhone своей новинки. Также на мероприятии появятся Apple Watch Series 8 и iPad 10.

Осень — традиционное время анонсов новинок от Apple, и миллионы фанатов с нетерпением ожидают сентябрьскую презентацию, особенно после опасений ее отсрочки из-за логистических проблем поставок от тайваньских производителей.

Как ожидается, Apple представит множество долгожданных и интересных новинок. Ну а самым ожидаемым событием, естественно, будет показ нового поколения iPhone – iPhone 14.

После многочисленных споров о том, состоится ли презентация, и на сколько ее могут отложить, в конце августа неожиданно в сеть слили дату мероприятия Apple.

Презентация новых моделей смартфонов iPhone запланирована на 7 сентября. Таким образом, дата начала продаж также стала известна — это 9 сентября.

Первые владельцы новеньких iPhone 14 получат свои объекты мечтаний к 16 сентября, то есть спустя неделю после анонса.

Также на презентации появятся анонсы Apple Watch Series 8 и iPad 10. Оба устройства, по ожиданиям компании, будут высоко оценены пользователями за обновленный дизайн.

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