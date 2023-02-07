Сколько пользователей каждый день смотрят короткие видео на YouTube

Компания Google в отчете за 4-й квартал 2022 года рассказала, сколько пользователей каждый день смотрят короткие видео YouTube Shorts.

Согласно отчету, каждый день такие ролики смотрят 50 млн зрителей. При этом ежемесячная аудитория этого раздела составляет 1,5 млрд. человек.

Как известно, YouTube Shorts были запущены в 2020 году в Индии. А уже в июле 2022 года сервис ежемесячно посещает указанное количество пользователей во всем мире.

В этой связи финансовый директор Google Рут Порат подчеркнула, что YouTube «уделяет приоритетное внимание дальнейшему росту вовлеченности пользователей и монетизации».

Как сообщал Курсор, после изменений политики YouTube и запрета на нецензурную лексику площадка начала снимать монетизацию не только новых, но и старых роликов, выпущенных до старта ограничений.

Отмечается, что видеохостинг перестал разделять брань на степени грубости и стал «относиться одинаково» ко всей ненормативной лексике: под запрет попали не только более грубые выражения на букву F, но и слово «crap» («дерьмо»).

Запрет также не зависит от тематики канала. Это особенно возмутило игровых блогеров, поскольку часто они не могут предусматривать свои реакции на «скримеры» и другой неожиданный или пугающий контент в играх.

Также мы информировали о том, что YouTube ввел плату за просмотр видео с высоким качеством. Многие пользователи стали обращаться с вопросами о нововведении YouTube. Они получили сообщения, что для просмотра видео в высоком качестве (2160p и выше) появляется сообщение о Premium-подписке.

Ранее Курсор писал, что Apple обновила список устаревших устройств. iPhone 6 наверняка останется в памяти многих пользователей Apple, поскольку это был первый смартфон компании со значительно большим дисплеем, чем у его предшественников.