Соцсеть Трампа стала самым скачиваемым приложением в США

В воскресенье, 20 февраля, Дональд Трамп запустил свою социальную сеть TruthSocial. Проект бывшего президента США стал самым скачиваемым бесплатным приложением в американском AppStore.

Дональд Трамп объявил о намерении запустить собственную социальную сеть в октябре 2021 года. Медиакомпания Digital World Acquisition Corporation привлекла для проекта инвестиции в размере 1 миллиарда долларов.

Truth Social — это ответ Дональда Трампа на приостановку его аккаунтов в Twitter, Facebook и YouTube. Его страницы стали блокироваться после того, как фанаты Трампа напали на Капитолий в начале 2021 года.

Курсор ранее писал, что Трамп раскритиковал Facebook и рассказал, почему пользователи покидают соцсеть. люди устали от фейковых новостей и злоупотреблений и особенно устали от политических махинаций», — написал Трамп. «Это также может означать, что люди ждут TRUTH — очень сложной платформы, которую мы ожидаем уже в ближайшем будушем. Пора разобраться с тем, что происходит в нашей стране!».

Кроме того, Трамп объявил себя следующим президентом США. Во время игры в гольф в одном из клубов Трампа один человек, держащий камеру, объявляет Трампу перед его ударом в гольф: «Теперь на мишени, 45-й президент Соединенных Штатов».

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