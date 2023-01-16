Стало известно, что будет с человеком при жизни на Марсе

Ученые говорят, что космические путешествия оказывают вредное воздействие на организм человека, а жизнь в условиях антигравитации, в частности, на Марсе, тяжела для костей. Если когда-то путешествия на эту планету станут взможными, ученым предстоит решить проблему негативного воздействия на организм.

Об этом пишет Grunge.

Ученые утверждают, что жить на Марсе было бы почти невозможно. Калифорнийский университет Сан-Франциско сообщает, что длительное пребывание в открытом космосе может привести к истощению сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсичной комбинацией радиации и отсутствия гравитации, что затрудняет работу системы кровообращения.

По словам доктора Марлен Гренон, моделирование низкой гравитации предполагает, что жизнь в условиях микрогравитации может даже изменить то, как некоторые гены экспрессируются в клетках, особенно те гены, которые проводят электричество сердца. Изменения в этих клетках могут привести к более высокому риску сердечных аритмий.

Также известно, что сила сердца может измениться в условиях невесомости. Это связано с тем, что сердцу становится легче перекачивать кровь после устранения гравитации. То есть, люди, живущие на Марсе, не только будут более склонны к переломам, но и потеряют плотность костей, что приведет к преждевременному старению компонентов их скелета.

Также исследование показало, что воздействие радиации в космосе также вызывает ошибки в репликации ДНК, что является еще одной проблемой, из-за которой тела астронавтов стареют раньше времени. Эти эксперименты проводились в лабораториях с низкой гравитацией, но мы можем предположить, что на Красной планете воздействие радиации будет еще хуже. По оценкам экспертов, Марс имеет дозу радиации, которая в 17 раз выше, чем на Земле.

В отличие от Земли, которая естественным образом оснащена магнитосферой для защиты от радиационных частиц, у Марса нет естественного барьера для оказания такой помощи. Жизнь в условиях невесомости может привести к довольно сильным солнечным ожогам для тех, кто проживает на марсианской почве.

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