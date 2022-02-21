Стало известно, как понять, что за вашим телефоном следят

Главным признаком шпионского ПО в смартфоне считается перегрев смартфона а также требования доступа к изменению файлов в телефоне а также к геолокации.

Самые простые признаки слежки за телефоном — перегрев смартфона в состоянии покоя и внезапный неравномерный разряд батареи. Кроме того, признаки слежки могут повиснуть внезапно, причина чего неизвестна. Однако эксперты отмечают, что такое поведение нельзя просто воспринимать как зло.

Отслеживание также может быть вызвано запросами на доступ к устройству, которые не требуют выполнения задачи. Если приложению требуется доступ к камере, микрофону или данным, хранящимся на смартфоне, это также должно вызывать тревогу.

Также опасно, если программа использует геолокацию. Помимо доступа и подключения к GPS, программе также может понадобиться управление сотовыми данными и соединениями с различными сайтами.

«Такие разрешения дают автоматизированным решениям доступ к персональным данным, которые могут быть объединены в базы данных. Будущее таких данных может быть очень разнообразным», — сказал эксперт.

Курсор ранее писал, что названы страны, которые сильнее всего зависят от смартфонов. Ученые из Канады выяснили, что в разных странах люди в разных масштабах пользуются смартфонами — в одной стране принято читать газету в метро, а в другой благодаря быстрому интернету люди читают новости на экране своего телефона.

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