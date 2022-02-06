Ученые заявили, что голосовые помощники продлевают жизнь

По словам экспертов, именно пожилым людям очень полезно иметь такого робота в доме. Особенно если эти люди одиноки или их социальные связи значительно сократились.

Группа ученых из штата Небраска, США, смогла выяснить, что персональные роботы-ассистенты помогают старикам, которые остались одни, прожить дольше. Ученые провели эксперимент при участии 16 человек в возрасте от 77 до 96 лет.

Об этом сообщает Frontiers.

Во время эксперимента всем добровольцам-участникам голосовых роботов-помощников, создали личный кабинет, чтобы следить за общением робота и человека в течение 8 недель.

За это время все участники смогли подружиться со своими роботами и даже начали общаться с ними так же, как с живыми людьми. Их самочувствие начало улучшаться, так же, как и настроение.

Ученые предложили использовать такие голосовые помощники в учреждениях для содержания людей пожилого возраста, домах престарелых, чтобы сделать их жизнь более комфортной.

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