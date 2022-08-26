Стоит всего $15: создан объектив, который можно напечатать на 3D-принтере

Фотограф Феликс Стил напечатал с помощью 3D-принтера объектив 164 мм f/2.5, в котором отсутствуют крепежные детали или винты. Его итоговая стоимость получилась куда меньшей, чем у обычных линз.

Энтузиаст собственноручно разработал объектив, получивший название Pixels and Prisms, который стоит менее $15. Стил занимался проектированием и созданием на протяжении трех месяцев, а после решил оставить инструкцию для печати своего создания в открытом доступе.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Объектив оснащен механизмом ручной фокусировки и полностью регулируемой диафрагмой. Другие линзы, напечатанные на 3D-принтере, имеют элементы, которые размещаются в фиксированных тубусах без добавления функционала. Именно это делает Pixels and Prisms уникальной разработкой.

«У каждого фотографа свои требования к объективам. Телеобъектив Pixels and Prisms 163mm f/2.5 – это настраиваемая оптическая система, которая предлагает недорогую альтернативу коммерческим объективам», – рассказал фотограф.

Механизм ручной фокусировки способен фиксироваться в полностью вытянутом или полностью втянутом положении, как это происходит с обычными линзами. Помимо этого, эти линзы – первый объектив, напечатанный 3D-принтером, который можно интегрировать в систему полнокадровых цифровых камер.

«При цене менее 15 долларов Pixels and Prisms — это жизнеспособный вариант легкого объектива для фотографов-путешественников, портретистов или уличных фотографов, а также хорошее подспорье для новичков. Систему диафрагмы и масштабирования можно даже модифицировать для работы с любым элементом объектива, если к передней части оптики добавлен удлинитель», – добавил Стил.

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