Телефон на две SIM-карты: что нужно знать при покупке

В таких аппаратах часто слоты поддерживают разные стандарты связи: один будет совместим с 4G, а другой – с 3G. Поэтому высокоскоростной интернет будет доступен только на одной SIM-карте.

В двухсимовых телефонах часто слоты поддерживают разные стандарты связи. Один слот будет совместим с 4G, а другой – с 3G. Поэтому высокоскоростной интернет будет доступен только на одной SIM-карте. Этот момент следует уточнить перед покупкой.

Об этом говорится в материале портала iTechUA.

Издание отмечает, что важно знать и отличать технологии DSDS и DSDA:

DSDS: в телефоне находится один радиомодуль, который может использоваться только одной SIM-картой. Если одна SIM-карта активна, другая при ее работе деактивируется.

DSDA: в телефоне находятся сразу два радиомодуля, т.е. обе SIM-карты могут работать одновременно: принимать звонки, отправлять сообщения и т.д. Однако она менее распространена.

Как сообщал Курсор, новинка от Apple, iPhone 14, уже традиционно лишен такого привычного элемента смартфонов, как разъем на 3,5-мм. Но это еще не все — теперь как ненужный удален приемник SIM-карт. Таким образом новый смартфон будет поддерживать только электронные SIM-карты (eSIM). Это дерзкое новшество сразу вызвало бурю критики и протестов.

Многие пользователи назвали это решение антипотребительским, то есть нарушающим права покупателей, поскольку альтернативы в Apple не предложили.

В принципе, eSIM могла бы позволить бы легко и быстро менять оператора, экономить место в смартфоне, упрощать его устройство. Но есть проблема. Даже в США около десятка операторов мобильной связи не поддерживают электронных сим-карт. Таким образом Apple фактически вынуждает пользователей отказываться от своего оператора в пользу того, который имеет eSIM.

Ранее Курсор писал про новый iPhone и другие впечатляющие новинки: что показали на презентации Apple.

Напомним, наш сайт сообщал про iPhone с «нуля»: появился сайт, где можно создать дизайн для смартфона от Apple.