Tesla запустила в Японии крупнейшую в мире виртуальную электростанцию

В 2021 году инженеры компании Tesla смонтировали на японском острове Миякодзима свыше 300 единиц аккумуляторных батарей Powerwall. Установка оборудования в домохозяйствах была оплачена местной энергокомпанией Miyakojima Mirai Energy. Официально об этом ничего не сообщалось.

Об этом информирует портал ProstoMOB.

Отмечается, что на этой неделе Tesla сообщила о запуске в Японии крупнейшей в мире виртуальной электростанции. Принцип ее работы сводится к перераспределению излишков электроэнергии, генерируемой смонтированными на крышах домов солнечными элементами питания. Из-за тайфунов перебои с электричеством случались на острове довольно часто. Благодаря запуску виртуальной электростанции с ними было покончено.

«До конца года инженеры Tesla планируют смонтировать в Японии 400 аккумуляторных батарей Powerwall. В следующем году в стране будет установлено еще 600 батарей. После этого сеть виртуальной электростанции будет расширена на всю территорию префектуры Окинава», — говорится в материале.

Авторы также отмечают, что помимо Японии виртуальные электростанции Tesla работают в Калифорнии и Австралии. Еще одна станция будет запущена автопроизводителем в штате Техасе. Жители Калифорнии получают за каждый переданный в общую сеть киловатт-час по 2 USD.

Как сообщал Курсор, американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, импортирует в Израиль самую крупную в своей истории партию машин.

До конца 2022 года в страну доставят электромобили, большая часть из них — модели Tesla 3, которые произведены на заводах в Китае. Компания хочет произвести доставку до января 2023 года в преддверии запланированного повышения налога на покупку электромобилей и удовлетворения высокого спроса на автопарки со стороны институциональных и лизинговых рынков. Груз прибудет как минимум на двух кораблях.

Ранее Курсор писал о том, что электромобиль Tesla Cybertruck должен был встать на конвейер еще в 2021 году, но начало производства постоянно откладывали. В 2023 году пикап наконец-то станет серийным.

Еще мы писали, что несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте.