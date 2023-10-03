TikTok начнет брать деньги с пользователей — названы условия

TikTok тестирует платную ежемесячную подписку на свою соцсеть, где не будет рекламы.

Компания заявила об этом изданию TechCrunch, не вдаваясь в подробности.

Однако, теперь TikTok, похоже, и сам копирует тенденцию некоторых других приложений социальных сетей, поскольку он начал предлагать пользователям возможность ежемесячной подписки без рекламы.

TikTok получил большое признание за популяризацию короткоформатного видеоконтента в социальных сетях. Конкуренция со стороны TikTok настолько сильная, что другим приложениям социальных сетей пришлось вклбчать на свои платформы видеоролики короткого формата наряду с инструментами редактирования видео для авторов.

В последней версии приложения TikTok обнаружены новые коды, указывающие на то, что сервис короткого видеоконтента собирается предлагать своим пользователям ежемесячную подписку без рекламы.

На этом этапе тестирования использование TikTok без рекламы в США обойдется пользователям в 4,99 доллара в месяц.

В TikTok пока не замечено никаких официальных объявлений о подписке. Таким образом, предполагается, что на данный момент это ограниченное тестирование, и в зависимости от его успеха оно может быть развернуто или не развернуто для большего числа пользователей.

Поскольку это этап тестирования, окончательная цена может измениться, когда функция станет доступна широкой публике.

Такие платформы, как Х (ранее Twitter), также имеют подписки на сайт без рекламы в форме X Premium (ранее Twitter Blue). Но подписка Premium предлагает и другие преимущества, включая доступ к монетизации на платформе. Еще неизвестно, чем TikTok будеи заманивать к своей подписке помимо отсутствия рекламы.

Курсор писал, что блогерша попала в тюрьму из-за видео в TikTok, на котором она ела определенный продукт.