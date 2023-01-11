Турция показала успешные испытания нового дрона Bayraktar с вертикальным взлетом

Аппарат получил конструкцию «летающее крыло» и две горизонтальных стойки с двумя винтами на каждой, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку.

Турецкая компания Baykar Makina провела успешные испытания нового беспилотного летательного аппарата линейки Bayraktar.

Соответствующее видео компания опубликовала в своем Twitter.

Отмечается, что во время тестового полета дрон Bayraktar VTOL смог подняться на высоту около 2,5 км. На видео демонстрируется, как аппарат поднялся со взлетной полосы с места, без разгона, а затем безопасно приземлился.

Новый Bayraktar VTOL получил конструкцию «летающее крыло», а вдобавок к ней — две горизонтальных стойки с двумя винтами на каждой, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку. Дрон тактического уровня имеет автономный и полуавтономный режимы полета, может выполнять задачи для разведки и мониторинга.

Baykar планирует передать Bayraktar VTOL на вооружение армии Турции уже в 2023 году. Предполагается, что он будет базироваться на флагманском корабле ВМС страны Anadolu.

Как сообщал Курсор, беспилотники Bayraktar будут модернизированы, после чего смогут противостоять иранским дронам-камикадзе, которые россия* использует на войне в Украине. Об этом заявил генеральный директор Baykar — компании-производителя дронов — Халюк Байрактар.

«Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для борьбы с беспилотниками, но и с другими вражескими летательными аппаратами. … Мы проводим наши испытания», — сказал он во время выставки оружия в Стамбуле.

Курсор писал ранее, что эксперт Олег Катков объяснил, как турецкие беспилотники Bayraktar на фронте взаимодействуют с американскими HIMARS.

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