Ученые добились прогресса в расшифровке генетики бессонницы

Ученые использовала геномику человека, чтобы определить новый генетический путь, участвующий в регуляции сна от плодовых мушек до человека.

Исследователи из Техасского университета A&M, Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете и Детской больницы Филадельфии (CHOP), финансируемой Национальным институтом здравоохранения США, использовали геномику человека, чтобы определить новый генетический путь, участвующий в регуляции сна. плодовых мушек человеку. По их словам, это новое открытие может проложить путь к новым методам лечения бессонницы и других расстройств, связанных со сном.

Их исследование было опубликовано в престижном журнале Science Advances под заголовком «Картирование вариантов и генов с последующим межвидовым генетическим скринингом идентифицирует биосинтез GPI-якорей как регулятор сна».

Используя предсказательный геномный подход, называемый сопоставлением вариантов с генами, биолог Texas A&M Алекс Кин и его коллеги доказали, что ген, известный как Pig-Q, связан с регуляцией сна у людей, мух и рыбок данио.

Кин сотрудничал с генетиком из Пенсильвании доктором Алланом Паком и клиническим психологом профессором Филипом Германом и генетиком CHOP доктором Струаном Грантом в новаторском исследовании.

«Некоторые исследования, проведенные до настоящего времени, охватили сотни тысяч человек», — отметил Кин, который ранее изучал плодовых мушек и мексиканских пещерных рыб, потерявших зрение и способность спать, чтобы найти генетическую основу того, что вызывает у человека такие заболевания, как ожирение, диабет и болезни сердца.

«Но проверка и тестирование на животных моделях имеет решающее значение для понимания функции. Мы добились этого здесь, в основном потому, что каждый из нас привносит свой опыт в разные области, которые обеспечили максимальную эффективность этого сотрудничества. Самое интересное в нашей работе то, что мы разработали конвейер, начиная не с модельного организма, а с фактическими данными геномики человека», — продолжил Кин.

Команда использовала подход картирования геномики, чтобы предсказать гены, на которые влияет каждый генетический вариант. Затем они проверили действие этих генов на плодовых мушках.

«Наши исследования показали, что мутации в гене Pig-Q, необходимые для биосинтеза модификатора функции белка, увеличивают сон. Затем мы проверили это на модели позвоночных — рыбке данио — и обнаружили аналогичный эффект. Следовательно, у людей, мух и рыбок данио Pig-Q связан с регуляцией сна», — сказал Кин.

Их следующий шаг — изучить роль обычной модификации белка, биосинтеза GPI-якоря, в регуляции сна.

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