Ученые использовали ДНК для создания самой маленькой антенны на планете

Исследователи из Университета Монреаля в Канаде использовали нуклеиновую кислоту дезоксирибозы — или ДНК, строительные блоки нашего генетического материала — для создания самой маленькой в ​​мире антенны. Она предназначена для отслеживания движения белков внутри клетки, говорится в пресс-релизе университета.

Сообщается, что сформированная из ДНК «антенна» может получать и принимать сигналы, однако для этого использует свет. Ученые из Университета Монреаля использовали крошечную антенну, чтобы отслеживать движение белка, посылая ему световой сигнал.

Об этом сообщает научное интернет-издание «SciTechDaily».

В зависимости от движения белковой молекулы, антенна передавала сигналы разного цвета.

При этом, ответный сигнал можно было зафиксировать при помощи спектрофлуориметра — устройства, которое обычно используется в различных научных лабораториях по всему миру.

Скотт Харроун, один авторов исследования, который создал крошечную антенну, отметил в пресс-релизе, что химия ДНК на самом деле очень проста и легко программируется.

ДНК функционирует почти так же, как блоки LEGO, поэтому может быть собрана вместе разной длины для оптимизации новой функции.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильская биотехнологическая компания совершила прорыв в лечении травм спинного мозга.

Компания успешно использовала человеческие имплантаты для замены поврежденного спинного мозга живой свиньи, тем самым имитируя предполагаемую хирургическую операцию на людях.

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