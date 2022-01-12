Израильская биотехнологическая компания совершила прорыв в лечении травм спинного мозга

Компания успешно использовала человеческие имплантаты для замены поврежденного спинного мозга живой свиньи, тем самым имитируя предполагаемую хирургическую операцию на людях.

Травмы спинного мозга, как известно, трудно оперировать, но израильская биотехнологическая компания вышла на новый уровень на пути к излечению с помощью экспериментальной операции на животном.

Израильская биотехнологическая компания Matricelf сообщила сегодня, что она успешно завершила очередное испытание человеческих имплантатов (нейронных имплантатов, происходящих из тканей человека) для замены поврежденного спинного мозга живой свиньи.

Компания разрабатывает аутологичные (костный мозг) имплантаты для регенерации поврежденных тканей с использованием стволовых клеток и внешних компонентов стволовых клеток самих пациентов.

Испытание на живой свинье проводится для того, чтобы отразить ожидаемую хирургическую процедуру у людей, как с точки зрения оттока мозговой и спинномозговой жидкости, так и с точки зрения кровотечения, которое может произойти вблизи травмы. Во время испытания два нейрохирурга поместили человеческие имплантаты, разработанные компанией, в спинной мозг свиньи.

После того, как нейрохирурги закончили установку имплантатов, они продолжили процедуру сшивания оболочек, окружающих спинной мозг, как это делается у людей. Операция завершилась большим успехом.

Вице-президент Matricelf по исследованиям и разработкам д-р Тамар Харел Адар сказала: «Мы рады сообщить, что разработанные компанией имплантаты, предназначенные для лечения травм спинного мозга, были успешно размещены в спинном мозге живой свиньи».

«Это важная веха в укреплении технологических знаний компании и продвижение нас к цели, которую мы поставили перед собой — стать ведущей израильской компанией в области тканевой инженерии», — сказал генеральный директор Matricelf д-р Асаф Токер.

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