Ученые изобрели революционный способ охлаждения продуктов

Исследователи из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли и Университета Калифорнии в США разработали революционный способ охлаждения продуктов.

Об этом сообщает портал Nnews.

Отмечается, что ионокалорийное охлаждение является новым способом снижения уровня ртути, который может заменить действующие методы чем-то более экологичным для планеты.

Так, обычные холодильные системы отводят тепло из помещения с помощью охлаждаемого газа, расширяясь на определенное расстояние. Несмотря на эффективность этого процесса, некоторые газы, которые мы используем, также особенно вредны для окружающей среды.

«Новый метод … использует преимущества способа накопления или высвобождения энергии, когда материал изменяет фазу, например, когда твердый лед превращается в жидкую воду. Повысьте температуру на куске льда, он растает. Что мы можем не заметить так легко, так это то, что плавление поглощает тепло из окружающей среды, эффективно охлаждая его», — говорится в материале.

Согласно сообщению, один из способов заставить лед расстаять без необходимости повышать тепло – добавить несколько заряженных частиц или ионов. Посыпка соли на дорогах для предотвращения образования льда является обычным примером этого в действии. Ионокалорийный цикл также использует соль для изменения фазы жидкости и охлаждения ее среды.

«Хладагенты являются нерешенной проблемой. Никто не разработал альтернативное решение, которое охлаждает вещи, работает эффективно, является безопасным и не наносит вреда окружающей среде. Мы считаем, что ионокалорийный цикл обладает потенциалом для достижения всех этих целей, если его реализовать должным образом», — говорит инженер-механик Дрю Лилли из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии.

Теперь исследователям следует перенести технологию из лаборатории на практические системы, которые можно использовать в коммерческих целях и без проблем расширять. Впоследствии эти системы можно было бы использовать как для отопления, так и для охлаждения.

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