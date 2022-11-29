Семь продуктов, которые нельзя класть в холодильник

Наличие в доме холодильника не означает, что вы должны все в нем хранить.

Healthshots поговорил с диетологом и тренером по здоровому образу жизни Авни Каул, которая поделилась списком продуктов, которые не следует хранить в холодильнике.

1. Бананы

Поскольку бананы родом из тропиков, не имеет смысла помещать тропические фрукты в холодную среду.

2. Свежая зелень

Свежие травы трудно сохранить свежими, и это потому, что они хранятся неправильно. Базилик, тимьян, розмарин и другие травы теряют аромат и засыхают в холодильнике. Вместо этого поместите их на столешницу, подальше от прямых солнечных лучей, в крошечном стакане со стеблями, погруженными в воду комнатной температуры.

3. Масло

Любое масло, будь то растительное, кокосовое, оливковое или другое пищевое, быстро затвердевает в холодильнике.

4. Вареная курица

Хранение при низкой температуре портит текстуру и вкус.

5. Мед

Как и масло, мед имеет длительный срок хранения и не портится при комнатной температуре. При хранении меда в холодильнике он кристаллизуется, и его трудно вынуть из банки.

6. Незрелые манго

Сырые манго нельзя хранить в холодильнике, так как охлаждение замедляет их созревание. Это также делает манго твердыми по текстуре.

7. Кофе

Влажность в холодильнике может привести к образованию водянистого конденсата, который плохо влияет на вкус молотого или цельнозернового кофе.

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