Ученые обнаружили, как группа крови может влиять на риск раннего инсульта

Исследования показывают, что люди с одной из групп крови более подвержены инсульту в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови.

Группы крови описывают богатое разнообразие химических веществ, присутствующих на поверхности наших эритроцитов. К числу наиболее известных относятся те, которые называются А и В, которые могут присутствовать вместе как АВ, по отдельности как А или В или вообще не присутствовать как О.

В исследовании, опубликованном в в журнале Neurology, ученые обнаружили четкую связь между геном подгруппы A1 и ранним началом инсульта.

Они собрали данные 48 генетических исследований, в которых приняли участие примерно 17 000 человек с инсультом и почти 600 000 человек в контрольной группе без инсульта. Всем участникам было от 18 до 59 лет.

Полногеномный поиск выявил две локализации, сильно связанные с более ранним риском инсульта. Один совпал с местом, где сидят гены группы крови. Второй анализ определенных типов гена группы крови показал, что у людей, чей геном кодирует вариацию группы А, вероятность инсульта в возрасте до 60 лет была на 16% выше, чем у людей с другими группами крови. Для тех, у кого был ген группы О1, риск был ниже на 12%.

Однако исследователи отметили, что дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому в этой группе нет необходимости в дополнительной бдительности или скрининге.

«Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А связана с более высоким риском. Но, вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также с другими циркулирующими белками, которые играют роль в образовании тромбов. Нам явно нужны дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы повышенного риска инсульта», — сказал старший автор и сосудистый невролог Стивен Киттнер из Университета Мэриленда.

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Золотая кровь: менее 50 человек в мире имеют эту сверхредкую группу крови. Наличие «золотой крови» может быть как благословением, так и проклятием.

Кроме этого, врачи определили группы крови, подверженные риску тромбоза и инсульта. Ученые считают, что группа крови может быть использована для оценки рисков развития некоторых очень опасных заболеваний.

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