Золотая кровь: менее 50 человек в мире имеют эту сверхредкую группу крови

Наличие «золотой крови» может быть как благословением, так и проклятием.

Группа крови настолько редкая, что известно, что ею обладают менее 50 человек в мире. Научно известный как резус — ноль, его часто называют «золотой кровью» из-за его крайней редкости и ценности для других.

Об этом говорится в статье IFLScience.

Вы, скорее всего, слышали о четырех основных группах крови: A, B, AB и O. Эта группа определяется наличием антигенов A и B, которые вызывают иммунный ответ, если эритроцит вводится кому-то другому, то совместимы: группа крови A имеет антигены A, группа крови B имеет антигены B, группа крови AB имеет оба антигена, а группа крови O не имеет ни одного из них.

В дополнение к антигенам А и В в эритроцитах обнаружены другие белки, называемые резус-фактором, наличие или отсутствие которого определяет, является ли группа крови положительной (+) или отрицательной (-). Хотя на самом деле существует 61 антиген группы крови (Rh-антигены), деление на отрицательный/положительный результат относится к отсутствию или наличию одного резус-антигена — антигена Rh(D).

Человек может сдавать кровь только тому, у кого совместимы антигены крови. Таким образом, люди с кровью Rh- могут сдавать кровь реципиентам как Rh-, так и Rh+, поскольку в Rh- отсутствует проблемный белок. Однако те, у кого кровь Rh+, не могут давать реципиентам Rh-. Положительный резус-фактор встречается гораздо чаще, чем отрицательный, хотя есть некоторые различия в разных популяциях.

Отрицательная кровь группы О не содержит ни одного из упомянутых здесь антигенов, поэтому она не вызывает иммунного ответа ни у кого, кому ее передавали, и считается универсальной группой крови. В золотой крови отсутствуют какие-либо резус-антигены. Люди с этой группой крови не имеют или имеют мутации в генах для создания этих белков, поэтому у них отсутствует каждый из них.

Первый случай золотой крови был выявлен в 1961 году у коренной австралийки. С тех пор были обнаружены десятки странных случаев, и, по оценкам ученых, примерно у 1 из 6 млн человек во всем мире есть эта группа крови. Точно никто не знает, но подтверждено всего 43 случая.

Группа крови передается по наследству, и кровь с нулевым резус -фактором ничем не отличается. Это вызвано мутацией в гене RHCE, унаследованной от каждого родителя, редкое явление, известное как аутосомно-рецессивное наследование, когда человек наследует две копии мутировавшего гена, по одной от каждого родителя.

Кровь с нулевым резус-фактором считается «универсальной» кровью для людей с редкими группами крови в системе резус-фактора, поскольку в ней отсутствуют какие-либо антигены, которые могут вызвать тревогу иммунной системы. Это означает, что нулевой резус имеет огромный потенциал для переливания крови.

Он также использовался в биомедицинских исследованиях, например, при разработке лекарств на основе иммуноглобулина, используемых для предотвращения резус-болезни, состояния, при котором антитела в крови беременной женщины атакуют клетки крови их ребенка.

Однако наличие крови с нулевым резус-фактором может вызвать некоторые серьезные проблемы. Если носителю с нулевым резус-фактором требуется переливание крови, то найти совместимого донора с кровью с нулевым резус-фактором может быть чрезвычайно сложно. Любая другая кровь несовместима, потому что в ней будет набор резус-антигенов, к которым обладатель золотой крови еще привык.

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