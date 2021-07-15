Ученые нашли способ быстро путешествовать по Солнечной системе

Ученые смогли обнаружить быстрый способ перемещения по Солнечной системе. Так, это специальный маршрут, с помощью которого космические объекты, а также спутники и корабли смогут преодолевать большие расстояния.

Этим маршрутом уже давно «пользуются» кометы и астероиды. Так, они быстро путешествуют от планеты Юпитер к Нептуну. При чем путь занимает у них не более 10 лет.

Стоит отметить, что путь состоит из целой системы маршрутов, которые связаны между собой своеобразными арками. С их помощью можно космические корабли могут летать в течение десятилетий, не боясь столкновения с другими объектами.

Правда, результаты вычислений и наблюдений, которые получили астрономы, необходимо еще детально исследовать. Особенно это касается того, как данные можно использовать для построения новых путей для космических аппаратов, запущенных с Земли.

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