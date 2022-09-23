Астрофизик спрогнозировал, когда может быть обнаружена внеземная жизнь во Вселенной

Ведущий швейцарский астрофизик поделился своим оптимизмом в отношении того, что внеземная жизнь может быть обнаружена за пределами нашей Солнечной системы в течение 25 лет.

Саша Кванц, профессор астрофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха, изложил свое видение на церемонии открытия нового университетского Центра происхождения и распространения жизни.

«Моя цель — найти жизнь за пределами Солнечной системы, и да, это будет большой проблемой. У меня есть 25 лет, чтобы сделать это… но позвольте мне провести вас через это и объяснить, почему я не думаю, что это нереально», — сказал профессор Кванц.

Далее он объяснил, что миссия началась в 1995 году, когда была обнаружена первая планета за пределами нашей Солнечной системы — Димидиум. За короткое время с тех пор было обнаружено более 5 000 экзопланет и ученые находят новые почти каждый день.

«Статистически у каждой звезды есть планета, и многие из этих планет имеют размеры, подобные Земле. Очень многие из них отделены от звезды, где энергия, которую они получают от звезды, очень похожа на ту, которую Земля получает от Солнца», — говорит Кванц.

По его словам, однако до сих пор трудно сказать, есть ли у этих планет атмосфера и могут ли они поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

Профессор Кванц утверждает, что большой прорыв может произойти с Чрезвычайно большим телескопом (ELT), который в настоящее время строится в пустыне Атакама в Чили. После ввода в эксплуатацию к концу этого десятилетия ELT будет иметь главное зеркало шириной 39 метров, которое, как отмечает профессор, значительно больше, чем у JWST.

«Основная цель прибора — сделать первый снимок планеты земной группы за пределами нашей Солнечной системы, потенциально похожей на Землю, вокруг одной из самых ближайших звезд», — добавил он.

В конце концов, ученые надеются получить изображения десятков экзопланет и представление об их атмосферах. Он предположил, что как только перспективный кандидат будет определен, остальную работу сможет выполнить миссия Европейского космического агентства.

Он добавил, что это, вероятно, будет включать изучение состава атмосфер экзопланет и оценку того, были ли они изменены живыми организмами , точно так же, как биологическая жизнь изменяет нашу атмосферу на Земле.

«Я считаю, что в конечном итоге совместная работа позволит нам эмпирически оценить, проявят ли некоторые из планет земной группы признаки биологической активности за пределами Солнечной системы в течение следующих 25 лет», — заключил он.

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