Ученые расшифровали Y-хромосому: как это повлияет на будущее

Ученым удалось получить полную последовательность нуклеотидов человеческой Y-хромосомы, в рамках чего они определили более 62 миллионов пар оснований, составляющих хромосому.

Об этом сообщает bioRxiv.

Известно, что исследования человеческого генома продолжаются с 1980-х годов. Публикация первого варианта нуклеотидной последовательности человеческой ДНК произошла лишь в 2001 году. Она была черновым вариантом, пропустившим около 8% генома.

Недавно специалисты поделились результатами исследования, в рамках которого им удалось восполнить пробелы и секвенировать все человеческие хромосомы, помимо Y-хромосомы, необходимой для изучения мужского здоровья и определения пола.

Основываясь на других исследований ее прочитали только примерно на 50%, и в итоге экспертам по Т2Т удалось установить полную последовательность. Для этого они воспользовались несколькими методами секвенирования.

Это позволило получить последовательность из 62 460 029 пар оснований, что пополнило частично уже известную последовательность Y-хромосомы более чем 30 миллионами пар оснований. По словам ученых, уровень точности определения составил менее 1 ошибки на 10 миллионов пар оснований. На Y-хромосоме зафиксировали 693 гена, среди которых 107 предположительно кодируют белок.

Специалисты сравнили обнаруженную последовательность хромосомы с результатами предыдущих секвенирований, а также ее известные генетические вариации, имеющие клиническое значение. На основании полученной информации исследователи считают, что ее можно использовать как стандарт, когда изучаются генетические отклонения, связанные с Y-хромосомой.

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