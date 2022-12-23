Разгадана тайна смертельного рака мозга

Рак головного мозга, глиобластома, является яростным и грозным противником. Большинство пациентов умирают в течение двух лет, и немногие доживают до пяти лет.

«Агрессивность глиобластомы общеизвестна. Норма — делать операцию, лечить сильнодействующими препаратами и просто надеяться на лучшее»», — говорит профессор лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL) Алеа Миллс.

Теперь Миллс и ее коллеги обнаружили в этом смертельном раке уязвимость, известную как BRD8, которая, наконец, может привести к новым вариантам лечения и лучшим результатам для пациентов. Работа была опубликована в Nature.

Команда CSHL недавно раскрыла многолетнюю загадку, связанную с агрессивностью глиобластомы, связав белок BRD8 с другим белком, названным P53. Являясь основным элементом естественной защиты организма от рака, Р53 предотвращает разрастание клеток и превращение их в опухоли. Почти все виды рака зависят от мутации P53 и, таким образом, отключения. Но как ни странно, в большинстве случаев глиобластомы P53 остается невредимым.

BRD8 закрывает доступ к генам в хромосомах. Если ген намертво закручен, его нельзя использовать — он как бы «спит». Миллс и ее команда обнаружили, что BRD8 был неадекватно активен при глиобластоме, удерживая многие критические противораковые защитные механизмы P53 в покое. Когда исследователи инактивировали BRD8 с помощью редактирования генома, «арсенал» P53 внезапно проснулся и начал блокировать рост опухоли.

«Похоже, что BRD8 говорит «НЕТ ВХОДА» противоопухолевой силе P53, но когда мы нажимаем на BRD8 правильно — вводим туда почти как скальпель, но на молекулярном уровне — опухоль уничтожается», — объясняет Миллс.

Она и ее команда имплантировали опухолевые клетки пациентов с глиобластомой мышам и наблюдали, как опухоли растут в мозгу. Когда BRD8 был инактивирован, P53 разблокировался — опухоли перестали расти, и мыши жили дольше. Это открытие предполагает, что лекарства, нацеленные на сердце BRD8, могут работать против глиобластомы.

Миллс надеется, что открытие ее команды поможет превратить этот смертельный рак мозга в излечимую болезнь и впервые за поколение увеличить продолжительность жизни пациентов, у которых он диагностирован.

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