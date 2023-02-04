Ученые рассказали, как читать человеческие мысли

Читать мысли других — это ли не самое заветное желание каждого человека с самого детства? И теперь мы стали на шаг ближе к этому.

Раньше сама мысль о чтении мыслей казалось безумной. Ведь залезть в голову другому человеку равносильно тому, чтобы залезть ему в душу. Но насколько неправильным это бы не казалось, желание выяснить, что в головах у наших друзей, а тем более врагов, сильно как никогда в самые худшие жизненные моменты.

Недавно канадские ученые из Университета Торонто Скарборо смогли прочесть мысли добровольца, пришедшего на исследования, с помощью аппарата ЭЭГ.

Подробнее об этом информирует internetua.com.

Аппарат ЭЭГ это электроэнцефалограф – прибор для исследований и регистрации электрических процессов в головном мозге человека.

Суть тестирования состояла в том, что в процессе изучения активности мозга происходило запоминание определенного изображения. К главам участников эксперимента прикрепили специальный прибор, начав показывать им мерцающие картинки с изображением лица. Как только человек запоминал его, ученые считывали картинку, получив в результате лицо, прошедшее обработку мозгом человека — то есть, по большому счету, прочитали его мысли.

Ученые уверены, что это исследование станет очень полезным изобретением для всего общества: во-первых, данный аппарат поможет считывать мнения человека, не способного выразить их самостоятельно; во-вторых, теперь можно будет легко решить сложные случаи в судебной практике, ведь событие можно будет увидеть глазами очевидца либо же непосредственного участника события.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые научились считывать воспоминания человека после смерти. Чтобы установить подлинность этого убеждения, был проведен эксперимент с мышами, результаты которого полностью удовлетворили заданную цель ученых.

Напоминаем, что ученые расшифровали утерянный язык, который был связан с ивритом. Речь идет о ханаанском языке, фрагменты которого содержались на двух глиняных табличках 4000-летней давности.