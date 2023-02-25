Ученые рассказали, может ли ИИ предсказывать будущие землетрясения

Команда ученых добились прогресса в области прогнозирования землетрясени, используя ИИ для изучения уровней электронов в ионосфере и поиска потенциальных предвестников землетрясения.

Команда из Ариэльского университета использовала машину опорных векторов (SVM) — набор алгоритмов машинного обучения, которые считаются эффективными при решении задач классификации и регрессии — с оценками временных рядов общего электронного содержания (TEC) GPS для поиска предвестников землетрясения и, таким образом, генерации более точные прогнозы землетрясений.

Исследователи во главе с доктором Ювалем Реувени из Департамента физики опубликовали свои выводы в рецензируемом исследовании в географическом журнале Remote Sensing.

Изучив связь между ПЭС ионосферы и геодинамической активностью, команда обнаружила, что ПЭС можно использовать для точного прогнозирования землетрясений.

«Признаки стихийных бедствий, связанные с сильными землетрясениями, могут появляться в литосфере, тропосфере и ионосфере, где современные технологии дистанционного зондирования стали ценными инструментами для обнаружения и измерения сигналов раннего предупреждения о нарастании напряжения глубоко в земной коре (предположительно связанного с землетрясением). события)», — говорят исследователи.

«Наше исследование показывает, что существует четкая корреляция между значениями ПЭС ионосферы и геодинамической активностью. Используя подход машинного обучения, мы смогли точно предсказывать землетрясения с определенной степенью успеха», — сказал Реувени.

По словам ученых, хотя это еще не надежный метод прогнозирования землетрясений, это многообещающий шаг вперед в усилиях по лучшему пониманию и прогнозированию сейсмической активности.

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