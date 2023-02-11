Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств

Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

На этой неделе в Турции произошла серия сильных землетрясений, которая привела к большому количеству жертв и масштабным разрушениям. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а учитывая, что наша страна находится в сейсмически активной зоне, то не исключено, что мощное землетрясение может всколыхнуть и израильские города. В связи с этим, Совет национальной безопасности разработал план по подготовке к возможному стихийному бедствию.

Об этом пишет Timesofisrael.

Если план будет утвержден министерским комитетом, который отвечает за готовность к землетрясениям, тогда его передадут на утверждение правительству. На реализацию этого плана потребуется 50 миллиардов шекелей. Три миллиарда уйдет на то, чтобы немедленно укрепление 40 тысяч квартир, расположенных в зонах риска, таких как Афула, Бейт-Шеан и Тверия.

В течение 5 лет правительство должно будет инвестировать всю сумму, чтобы укрепить 600тысяч жилых домов и 80 тысяч нежилых строений, таких как офисные здания и больницы.

Согласно отчету минобразования, в Израиле на сегодняшний день насчитывается 1600 зданий, которые не соответствуют стандартам сейсмостойкости.

«Курсор» писал ранее, что Израилю может потребоваться более десяти лет, чтобы подготовиться к сильному землетрясению, даже если он начнет готовиться немедленно. На реализацию плана «улучшения структурной целостности зданий по всей стране» уйдет много времени, но на восстановление после землетрясения его потребуется еще больше.

Еще мы писали, что в Турцию вылетел специальный израильский самолет с гуманитарной помощью. На борту находится около 60 тонн гуманитарного оборудования, в том числе десятки тысяч одеял, пальто, спальных мешков и специального зимнего снаряжения для выживших после землетрясения на юго-востоке Турции.

Напомним, что Командование тыла ЦАХАЛа, Израильское поисково-спасательное подразделение и объединенная медицинская спасательная группа United Hatzalah ​​извлекли 7-летнюю девочку из-под обломков обрушившегося здания в Харманмарасе, Турции.