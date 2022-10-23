Ученые с помощью горных животных могли узнать о будущем человечества: как это возможно

Профессор биологии в Университете штата Колорадо Джоэл Бергер и исследователи Форест Хейс находились в Скалистых скалах, чтобы наблюдать за гризли, но по итогу пришли к неожиданным для себя выводам.

Об этом сообщает Inverse.

Эксперты искали медведя в упомянутой местности и на высоте около 4 тысяч метров заметили некие белые точки, которые оказались горными козлами и овцами. Между ними возникла межвидовая борьба, в ходе которой животных становилось всё больше и они толкались друг с другом.

Оказалось, что эти существа «воевали» за участки грязи, являющиеся ограниченными ресурсами. По всей видимости, они содержали необходимую для животных соль, за которую она и сражались.

В ходе исследования ученые наблюдали в трех локациях вдоль Скалистых гор десятки межвидовых взаимодействий. Бергер и Хейс оценили четыре ресурса – тени, минералы, вода и снег. Утверждается, что возникновение межвидовых конфликтов свойственно не только высокогорным районам. В частности, примером могут послужить столкновения между слонами и носорогами возле водопоев.

По мнению Бергера и Хейса, их наблюдение показывает на примере коз и овец то, что произойдёт с человечеством, если оно не решит проблемы климата. Они утверждают, что в случае ухудшения экологии между людьми может начаться ожесточенная борьба за ресурсы.

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