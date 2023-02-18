Ученые совершили прорыв в лечении рака «нового поколения»

Новые методы лечения будут более целенаправленными и более эффективными, чем современные иммунотерапии рака.

Ученые из University of East Anglia на шаг приблизились к созданию нового поколения методов лечения рака, активируемых светом. Футуристически звучащее лечение будет работать путем включения светодиодных ламп, встроенных рядом с опухолью, которые затем активируют биотерапевтические препараты.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Chemical Biology.

В статье рассказывается о том, как команда UEA создала фрагменты антител, которые не только «сливаются» со своей мишенью, но и активируются светом. Это означает, что в будущем иммунотерапевтические методы лечения могут быть разработаны для более точного воздействия на опухоли, чем когда-либо прежде.

Главный научный сотрудник этого исследования, доктор Амит Сачдева из Школы химии UEA, говорит: «Существующие методы лечения рака, такие как химиотерапия, убивают раковые клетки, но они также могут повредить здоровые клетки в вашем теле, такие как клетки крови и кожи. Это означает, что они могут вызывать побочные эффекты, включая выпадение волос, чувство усталости и тошноты, а также подвергают пациентов повышенному риску заражения инфекциями. Поэтому было очень большое стремление создать новые методы лечения, которые более целенаправленны и не имеют этих нежелательных побочных эффектов.»

«Новые антитела гораздо более избирательны, чем цитотоксические препараты, используемые в химиотерапии, но они все же могут вызывать серьезные побочные эффекты, поскольку мишени для антител также присутствуют на здоровых клетках», — говорит доктор.

Теперь команда UEA разработала один из первых фрагментов антител, которые связываются со своей мишенью и образуют с ней ковалентную связь при облучении УФ-светом определенной длины волны.

«Мы надеемся, что наша работа приведет к разработке нового класса чувствительных к свету биотерапевтических средств с высокой направленностью. Это будет означать, что антитела могут активироваться в месте опухоли и ковалентно прикрепляться к своей мишени при активации светом. Это позволило бы лечению рака быть более эффективным и целенаправленным, потому что это означает, что будут активированы только молекулы в непосредственной близости от опухоли, и это не повлияет на другие клетки. Это потенциально уменьшит побочные эффекты для пациентов, а также улучшит время пребывания антител в организме. Это будет работать при раке, таком как рак кожи, или при наличии солидной опухоли, но не при раке крови, таком как лейкемия», — говорит доктор.

Отмечается, если исследователи добьются успеха на следующих этапах своей работы, то они надеются увидеть, что светоактивируемая иммунотерапия «следующего поколения» будет использоваться для лечения больных раком в течение 5-10 лет.

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