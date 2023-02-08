В Instagram вслед за Twitter может появиться платная верификация аккаунтов — СМИ

Существуют своеобразные «черные рынки», где блогеры могут платить по несколько тысяч долларов за получение заветной «синей галочки» в социальной сети.

Исследователи кода обнаружили внутри приложения Instagram доказательства, которые могут намекать на введение платной верификации в соцсети.

Об этом информирует портал TechCrunch.

Отмечается, что услуга верификации и получения «синей галочки» является желанной среди блогеров и контентмейкеров платформы. Журналисты сообщают даже о существовании своеобразных «черных рынков», где блогеры могут платить по несколько тысяч долларов за получение заветной «синей галочки» в социальной сети.

«На данный момент официально администрация Instagram выдает «синюю галочку» верификации профилям высокопоставленных лиц, знаменитостей, крупных брендов, а также правительственных организаций и некоммерческих фондов, и лишь изредка этот значок удается достичь инфлюэнсерам. Однако, вероятнее всего, скоро это изменится, и блогеры смогут просто купить себе «синюю галочку», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, разработчики Instagram 19 января представили серию обновлений и новых инструментов для благополучия подростков в соцсети.

Пользователей ждут обновления в виде беззвучного режима, чтобы побудить людей устанавливать «здоровые границы» использования платформы. При активации этого режима подписчики и друзья увидят, что профиль находится в беззвучном режиме, уведомления будут отключены, а автоматический ответ будет отправлен каждому в сообщениях. Instagram будет активно призывать подростков активировать беззвучный режим, если они проводят много времени в соцсети ночью.

Также появятся дополнительные инструменты мониторинга для родителей: теперь родителей будут уведомлять, если их дети изменяют настройки конфиденциальности учетной записи или блокируют другую учетную запись.

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