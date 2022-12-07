В Израиле построят «умные» города, использующие технологию 5G

Израиль призвал мобильные компании расширить развертывание сети 5G, когда в стране объявлен второй тендер на 5G.

Генеральный директор Министерства связи Лиран Ависар Бен Хорин заявила в своем заявлении, что умные светофоры с использованием 5G предотвратят заторы и несчастные случаи, а пациенты смогут получать немедленную медицинскую помощь удаленно.

«Я призываю сотовые компании развернуть сайты 5G по всей стране, чтобы улучшить качество жизни своих клиентов и поставить Израиль в авангарде глобальных инноваций», — сказала она.

Технология 5G в 10 раз быстрее, чем широко распространенная сеть 4G, и министерство заявило, что ее развертывание улучшит доступ в Интернет в густонаселенных городских центрах.

В заявлении ведомства говорится, что операторы сотовой связи, которые совместно используют сеть, будут допущены к участию в тендере в одиночку или путем подачи совместного предложения, но не сообщается, сколько новые частоты будут стоить мобильным компаниям.

Министерство заявило, что выделит передовые частоты мобильным операторам в сверхбыстром диапазоне 26 ГГц, «чтобы удовлетворить различные потребности сотовой связи в Израиле».

Израиль выделил три частоты 5G — 700 МГц, 2,6 ГГц и 3,5 ГГц — на аукционе в 2019 году, которые с тех пор были развернуты операторами мобильной связи, и все они приносят небольшую прибыль.

В предыдущем тендере нуждающимся в денежных средствах компаниям мобильной связи были предоставлены серьезные стимулы, такие как государственные субсидии для участия, а собранные суммы составляли лишь доли от сотен миллионов евро, наблюдаемых в Европе.

Ранее Курсор писал, что в Израиле нехватка технических специалистов, но Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.

Кроме этого, что в течение текущего года 6500 работников технологических компаний Израиля потеряли работу. Согласно данным, сотрудники израильских компаний за границей, больше пострадали от волны увольнений.

Курсор сообщал, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов.