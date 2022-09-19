В Китае гендиректором компании назначили женщину-робота

В Китае генеральным директором компании Fujian NetDragon Websoft Co. Ltd сделали робота.
Пост руководителя заняла виртуальный гуманоидный робот-женщина, созданный на основе искусственного интеллекта, Тан Юй. Об этом пишет портал МЕТА.
Отмечается, что компания, которая назначила робота на эту должность, является первопроходцем в области применения искусственного интеллекта. Также она первой начала внедрять подобные передовые технологии в корпоративное управление.
«У Тан Юй очень ответственная роль в компании. Она будет управлять рисками и заниматься кадровой политикой», — говорится в материале.
Как сообщал Курсор, профессор медфакультета в Технионе провел исследования, которые позволят применить искусственный интеллект в иммунотерапии онкобольных. Это сделает лечение более безопасным и менее дорогостоящим.
Профессор Керен Ицхак из медицинского факультета имени Рут и Брюса Раппапорт в Технионе — Израильском технологическом институте — ответил на эти вопросы. Применение искусственного интеллекта является простым и недорогим методом ответа на этот вопрос для каждого отдельного пациента.
Также Курсор информировал о том, что эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.
По их мнению, Технион является университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта. Это ведущее учреждение занимает 16-е место в мире в соответствующей сфере и 10-е место в мире в направлении систем обучения.
Технион продолжает проявлять свою активность, нанимая исследователей и студентов для продвижения всех направлений работы в области искусственного интеллекта. Кроме того, университет активно расширяет свои программы и инициативы с университетами и учреждениями по всему миру.