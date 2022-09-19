В Китае гендиректором компании назначили женщину-робота

В Китае генеральным директором компании Fujian NetDragon Websoft Co. Ltd сделали робота.

Пост руководителя заняла виртуальный гуманоидный робот-женщина, созданный на основе искусственного интеллекта, Тан Юй. Об этом пишет портал МЕТА.

Отмечается, что компания, которая назначила робота на эту должность, является первопроходцем в области применения искусственного интеллекта. Также она первой начала внедрять подобные передовые технологии в корпоративное управление.

«У Тан Юй очень ответственная роль в компании. Она будет управлять рисками и заниматься кадровой политикой», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, профессор медфакультета в Технионе провел исследования, которые позволят применить искусственный интеллект в иммунотерапии онкобольных. Это сделает лечение более безопасным и менее дорогостоящим.

Профессор Керен Ицхак из медицинского факультета имени Рут и Брюса Раппапорт в Технионе — Израильском технологическом институте — ответил на эти вопросы. Применение искусственного интеллекта является простым и недорогим методом ответа на этот вопрос для каждого отдельного пациента.

Также Курсор информировал о том, что эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.