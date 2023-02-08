В недрах Земли нашли неизвестный слой мантии

При этом эксперты сопоставили карту слоя расплава с сейсмическими измерениями тектонического движения, но связи не обнаружили.

Исследователи Техасского университета в Остине обнаружили в недрах Земли новый слой мантии. Отмечается, что частично расплавленная порода играет важную роль в тектонике плит.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Слой находится более чем в ста километрах от поверхности Земли. Он является частью астеносферы, расположенной под тектоническими плитами в верхней части мантии.

По словам ученых, астеносфера довольно пластична наряду с соседними слоями, поэтому литосферным плитам легче перемещаться по ней.

Предоложительно, причиной пластичности кроется в расплавление породы.

Низкая вязкость астеносферы приводит к тому, что скорость сейсмических волн в ней падает, однако нижняя граница этой зоны оставалась малоизученной. Ученые проанализировали сейсмические изображения мантии, получив глобальную карту астеносферы, и выяснили, что на глубине 150 километров наблюдается положительный градиент сейсмической скорости (скорость с глубиной начинает расти). «Этот слой представляет собой основание астеносферы, где содержится частичный расплав», — говорится в статье.

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