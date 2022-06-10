В популярной программе для очистки ПК обнаружили опасный вирус

Для распространения вируса использовался метод «Черного СЕО» – он выводил поддельные веб-сайты в топ поисковой выдачи Google. В Avast предотвратили заражение 10 тыс. ежедневных пользователей, большинство из которых базируются во Франции, Бразилии, Индонезии и Индии.

Эксперты из компании Avast, которая создала один из самых популярных антивирусов, сообщили о том, что по сети распространяется вредоносная программа под видом CCleaner. Это программа, которая помогает очистить ПК от ненужных файлов. Ею пользуются сотни тысяч пользователей.

Так, подделка получает пароли и даже данные кредитных карт пользователей, другие важные данные.

В компании Avast сообщили, что смогли предотвратить заражение 10 тысяч компьютеров. Большинство из них во Франции, Бразилии, Индонезии и Индии.

Вредоносная программа-обманка сканирует кэш браузера и ОЗУ, чтобы получить ценные данные. Важно, что хакеры также смогли подделать программы Microsoft Office и видеоредактор Movavi. Поэтому пользователям нужно быть осторожными и скачивать программное обеспечение только из официальных ресурсов.

Ранее наш сайт сообщал, что китайский техногигант начал закрывать свои магазины в россии. Китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в россии*. На данный момент прекратили работу 4 из 19 магазинов. Ожидается, что тенденция продолжится в ближайшем будущем.

Кроме того, Курсор писал, что названа стоимость платной подписки в Telegram.

Еще напомним, что Netflix окончательно покинул россию.