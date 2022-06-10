Сверхсовременной процессор Apple M2 разработали израильтяне

Apple заявляет о 18% превосходстве M2 над M1 в процессорных задачах при одинаковом энергопотреблении, а также о 35% приросте быстродействия встроенной графики.

На этой неделе был анонсирован мощный процессор Apple M2. Как оказалось, это израильская разработка.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Вице-президент Apple Global и гендиректор Apple Israel Рони Фридман заявили, что анонсированный на этой неделе процессор Apple M2, является израильской разработкой», — написали администраторы канала.

Напомним, что процессор анонсировали во время конференции WWDC 2022. Устройством будут оборудованы компьютеры MacBook Pro 13 и MacBook Air.

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