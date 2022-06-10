Сверхсовременной процессор Apple M2 разработали израильтяне

На этой неделе был анонсирован мощный процессор Apple M2. Как оказалось, это израильская разработка.
Об этом написали на телеграм-канале.
«Вице-президент Apple Global и гендиректор Apple Israel Рони Фридман заявили, что анонсированный на этой неделе процессор Apple M2, является израильской разработкой», — написали администраторы канала.
Напомним, что процессор анонсировали во время конференции WWDC 2022. Устройством будут оборудованы компьютеры MacBook Pro 13 и MacBook Air.
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