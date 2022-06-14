В США представили новый гиперзвуковой самолет, который долетит от Лос-Анджелеса до Токио за час

С момента основания 2020 году компания Venus Aerospace получила 32 млн долларов частного финансирования и еще 1 млн долларов от правительства Штатов, чтобы разработать и построить этот самолет.

Американская компания Venus Aerospace представила концепт и визуализацию гиперзвукового пассажирского самолета, который назвали Stargazer. Он будет построен для коммерческого использования.

Удивительный самолет будет перевозить 12 пассажиров со скоростью 11 тысяч 265 километров в час или 9 Махов.

Компания описывает свое творение как «космический самолет», однако он будет летать лишь на высоте в 52 километра. Правда, пока неизвестно, когда именно компания сможет представить общественности рабочий прототип.

Однако ознакомиться с концептом можно ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта. Инженер-программист Google Блейк Леймон обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта LaMDA.

Также наш сайт писал, что Израиль представил в Париже новую систему обнаружения огня. Компания IAI представила на выставке в Париже новую систему обнаружения огневых точек на поле боя. Она называется OTHELLO-P. Она оснащена искусственным интеллектом, который обрабатывает данные с новыми, более эффективными электрооптическими и акустическими датчиками SWIR.

Еще напомним, что инженеры создали роботизированный палец с кожей из человеческих клеток.